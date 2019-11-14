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"Известия": авиакомпаниям предложили ввести единые нормы перевозки животных

В Общероссийском объединении пассажиров считают, что единые правила избавят от необходимости изучать требования каждой авиакомпании отдельно

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) выступило с идеей установить единые для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ООП главе Министерства транспорта РФ Евгению Дитриху, с копией которого ознакомилось издание.

По данным газеты, ООП предлагает внести изменения в пункт 143 главы 11 Федеральных авиационных правил "Особенности перевозки некоторых категорий багажа" и разрешить провозить животных в переносном контейнере, общие габариты которого по сумме длины, ширины и высоты не должны превышать 115 см, а общий вес - 8 кг. При этом, как отмечает издание, перевозчикам предлагается разрешить увеличивать эту норму, что может стать для них "дополнительным конкурентным преимуществом". В случае превышения веса контейнера на 1-2 кг предлагается закрепить в правилах возможность доплатить за перевес.

Глава ООП Илья Зотов отметил в письме, что действующие правила перевозки домашних животных устанавливают только общие требования к авиакомпаниям и предписывают иметь необходимые документы на животных, а также требования к переносному контейнеру. Его габариты и максимально допустимый вес авиакомпании устанавливают самостоятельно. Зотов добавил, что единые правила, приемлемые и для клиентов, и для авиаперевозчиков, избавят пассажиров от необходимости изучать требования каждой авиакомпании отдельно и помогут избежать ситуаций, подобных той, что произошла на одном из рейсов "Аэрофлота".

Пассажиру запретили взять на борт самолета кота, вес которого составил более 8 кг. В "Аэрофлоте" после служебной проверки уточнили, что пассажир подменил животное при взвешивании, чтобы не сдавать его в багаж. Согласно действующим правилам, если вес животного превышает 8 кг вмеcте с переноской, то животное перевозится в багаже.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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