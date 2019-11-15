Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Гаврилов назвал июньские события в Грузии попыткой госпереворота с антироссийскими целями

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений сообщил, что руководство международного секретариата МАП обсудило последствия грузинского инцидента

АФИНЫ, 15 ноября. /ТАСС/. Инцидент в Грузии в июне этого года был попыткой госпереворота с антиправославными и антироссийскими целями. Об этом заявил российским журналистам президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он возглавляет российскую парламентскую делегацию на проходящем 14-15 ноября в Афинах заседании международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП.

На эту тему
Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки главы МВД и спикера. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Были пострадавшие и задержанные. Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента. 21 июня члены МАП приняли официальное заявление, в котором осудили действия некоторых депутатов парламента Грузии.

По словам Гаврилова, руководство международного секретариата МАП обсудило в четверг в Афинах последствия грузинского инцидента. "По Грузии мы заслушали подробный отчет о том, что МАП выполнила все свои обязательства по организации [сессии в июне], что Грузия предоставила все необходимые гарантии безопасности. Более того, официальная власть сделала немало по проведению первого дня, по финансированию и организации, но совершенно понятно, что радикальными силами была привязана к нашей организации попытка госпереворота, которая преследовала ряд целей, в том числе, как отмечали не только мы, но и многие зарубежные участники, и антиправославные, и антироссийские цели", - пояснил Гаврилов.

Показатель солидарности и ответственности

По его словам, участники заседания секретариата МАП разобрали всю эту историю и отметили "слабость грузинской власти, опасность вмешательства внешних, третьих сил, опасность радикалов, которые раскачивают власть с целью, в том числе и демонтажа базовых духовно-нравственных ценностей". "Мы отметили очень важную солидарность [представителей] всех парламентов, которые поддержали Россию как в своем заявлении, так и в единодушном решении покинуть Тбилиси после принятия соответствующих решений. И напомню, что авторами переворота и захвата парламента ставилась задача удалить российскую делегацию, и то, что все остальные поддержали Россию, - это показатель высокого уровня солидарности и ответственности. Это был большой пример негативного так называемого майдана для всех европейских стран, потому что в МАП присутствуют в большинстве своем депутаты европейских парламентов", - сказал Гаврилов.

МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Важная роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. На сегодняшний день ассамблея православия объединяет 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, способствующих распространению православных идей в обществе.

Теги
ГрузияРоссияГаврилов, Сергей АнатольевичПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Реклама на ТАСС
РФ рассказала на Межпарламентской ассамблее православия о гонениях на церковь на Украине
Делегация также представила подтверждающие это документы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС