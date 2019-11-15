Гаврилов назвал июньские события в Грузии попыткой госпереворота с антироссийскими целями

АФИНЫ, 15 ноября. /ТАСС/. Инцидент в Грузии в июне этого года был попыткой госпереворота с антиправославными и антироссийскими целями. Об этом заявил российским журналистам президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он возглавляет российскую парламентскую делегацию на проходящем 14-15 ноября в Афинах заседании международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки главы МВД и спикера. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Были пострадавшие и задержанные. Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента. 21 июня члены МАП приняли официальное заявление, в котором осудили действия некоторых депутатов парламента Грузии.

По словам Гаврилова, руководство международного секретариата МАП обсудило в четверг в Афинах последствия грузинского инцидента. "По Грузии мы заслушали подробный отчет о том, что МАП выполнила все свои обязательства по организации [сессии в июне], что Грузия предоставила все необходимые гарантии безопасности. Более того, официальная власть сделала немало по проведению первого дня, по финансированию и организации, но совершенно понятно, что радикальными силами была привязана к нашей организации попытка госпереворота, которая преследовала ряд целей, в том числе, как отмечали не только мы, но и многие зарубежные участники, и антиправославные, и антироссийские цели", - пояснил Гаврилов.

Показатель солидарности и ответственности

По его словам, участники заседания секретариата МАП разобрали всю эту историю и отметили "слабость грузинской власти, опасность вмешательства внешних, третьих сил, опасность радикалов, которые раскачивают власть с целью, в том числе и демонтажа базовых духовно-нравственных ценностей". "Мы отметили очень важную солидарность [представителей] всех парламентов, которые поддержали Россию как в своем заявлении, так и в единодушном решении покинуть Тбилиси после принятия соответствующих решений. И напомню, что авторами переворота и захвата парламента ставилась задача удалить российскую делегацию, и то, что все остальные поддержали Россию, - это показатель высокого уровня солидарности и ответственности. Это был большой пример негативного так называемого майдана для всех европейских стран, потому что в МАП присутствуют в большинстве своем депутаты европейских парламентов", - сказал Гаврилов.

МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Важная роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. На сегодняшний день ассамблея православия объединяет 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, способствующих распространению православных идей в обществе.