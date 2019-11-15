Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 скрывает свое имя от пассажиров из-за ажиотажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Герой России пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, совершивший 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский, скрывает свое имя от пассажиров из-за ажиотажа. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в пятницу.

"Теперь я перестал представляться пассажирам перед началом полета. Раньше приветствовал их на борту и говорил: "Командир экипажа Дамир Юсупов". Но после чрезвычайного случая, люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне, волнения среди пассажиров быть не должно", - приводит пресс-служба слова Юсупова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Уральские авиалиний", второй пилот аэробуса A321 Георгий Мурзин в настоящее время продолжает лечение.