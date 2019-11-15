Площадь Святого Марка в Венеции закрыли из-за наводнения

ТАСС, 15 ноября. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро распорядился закрыть доступ к центральной городской площади Святого Марка в связи с подъемом уровня воды. Об этом сообщило в пятницу агентство АNSA .

Что такое "высокая вода" и может ли Венеция превратиться в город-призрак

"Я вынужден закрыть площадь Святого Марка, чтобы не допустить угрозы здоровью граждан", - отметил мэр.

В городе сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая площадь Святого Марка, где уровень воды превысил 1 м. Вода проникла в крипту базилики Святого Марка IX века. Из-за наводнения закрыты музеи, в том числе Дворец Дожей. В пятницу власти Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды - до 160 см при критической отметке в 130 см.

По данным Ассоциации венецианских гостиниц, после наводнения более 35% туристов отказались от поездок в Венецию. Власти города оценивают ущерб от стихии в €1 млрд. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на первоначальную стадию ликвидации последствий бедствия.