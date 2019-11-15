В Киеве заявили, что не отменят законы о языке и образовании, несмотря на давление Венгрии

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Украины не отменят законы о государственном языке и образовании, несмотря на недовольство Будапешта, который считает, что они нарушают права венгерского меньшинства. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью газете " Сегодня " заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь, который назвал давление со стороны Будапешта "шантажом".

Таким образом Бондарь ответил на вопрос, что предпримут власти Киева, если Венгрию не устроят их шаги по исправлению положения в сфере прав нацменьшинств и Будапешт продолжит блокировать проведение встреч между руководством Украины и НАТО.

Говоря о позиции Венгрии, Бондарь сказал: "Если риторика Будапешта возвращается к 2017 году (когда на Украине был принят новый закон об образовании - прим. ТАСС), что мы должны что-то отменить, это не работает. Закон 2017 года об образовании отменен не будет. Закон о государственном языке отменен не будет". "Давление и шантаж не пройдут", - добавил Бондарь и в то же время отметил, что украинская сторона готова продолжать равноправные переговоры и договариваться с Будапештом.

Замглавы МИД Украины заявил, что закон об образовании, предусматривающий перевод на украинский язык преподавания во всех школах страны, не нарушает права национальных меньшинств. "Венгерская сторона декларирует защиту своего нацменьшинства, - сказал Бондарь. - На самом деле венгерское нацменьшинство никто в правах не ограничивает". "Те возможности, которые создаются новым законом об образовании, наоборот, их расширяют, - считает замминистра. - Создается возможность украинцам венгерского происхождения изучать украинский язык, быть более интегрированными, иметь больше возможностей для трудоустройства, учебы, работы, чтобы реализовывать себя не только в той части Украины, где они проживают, но и в более широком контексте. То есть мы считаем, что это дополнительные права, а не ограничения".

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной радой закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать не соответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. В связи с этим Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также приступил к блокированию проведения заседаний комиссии Украина - НАТО.