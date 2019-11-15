В Бельгии зафиксировали первую непосредственно связанную с электронной сигаретой смерть

По его информации, от острой пневмонии умер 18-летний молодой человек, регулярно куривший электронные сигареты.

По словам министра здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок, "связь смерти с [длительным] использованием электронной сигареты доподлинно установлена". Она уточнила, что медики не видят никакой другой причины для возникновения заболевания.

В пятницу министерство здравоохранения Бельгии распространило подробности данного инцидента. Согласно озвученным медицинским данным, смерть 18-летнего Рафаэля наступила 6 ноября в одной из брюссельских больниц, куда он был доставлен с диагнозом острая легочная недостаточность. Проведенные исследования показали, что смерть наступила в результате вдыхания токсичных паров, содержащих следы конопли, во время курения электронной сигареты.

Медики отмечают, что в легких пациента найдены следы каннабидиола - вещества на базе конопли, использующегося в медицине. Оно не является запрещенным в Бельгии и Нидерландах, однако, по мнению врачей, содержащий его картридж для электронной сигареты был приобретен на черном рынке и содержал ряд токсичных элементов.

По информации отца погибшего, у Рафаэля начался сильный бронхит еще в конце сентября, после того как он, его мать и его брат попробовали использовать картриджи с каннабидиолом. При этом ни у брата Рафаэля, ни у его матери проблем с легкими отмечено не было.

Каждый десятый бельгиец - астматик

Число курящих электронные сигареты, которые до последнего времени считались в Бельгии едва ли не безвредными за последние пять лет выросло многократно, хотя точной статистики пока нет. Это произошло на фоне последовательного ужесточения в королевстве мер, направленных на борьбу с курением традиционного табака, включая повсеместный запрет на курение в любых общественных местах, полный запрет на рекламу и жесткие ограничения на торговлю сигаретами и другими табачными изделиями.

Бельгия считается одной из проблемных стран с точки зрения респираторных и аллергических заболеваний, в частности астмы. По данным министерства здравоохранения страны, разного рода астматическими синдромами в Бельгии страдает более 10% населения. Точного объяснения этому феномену нет, однако считается что всему виной загрязнение воздуха.

Традиционно здесь во всем винят автотранспорт, однако мало кто поднимает тему повсеместного использования каминов, которые есть даже в квартирах многоэтажных домов в крупных городах. Более того они активно и широко используются для отопления. Высокая влажность воздуха препятствует рассеиванию печного дыма, и в холодные месяцы - с ноября по март над бельгийскими городами часто стоит низкий и густой смог с характерным запахом, а иногда и привкусом сажи.