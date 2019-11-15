Четыре круизных лайнера отменили заход в Венецию из-за наводнения

РИМ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Четыре круизных лайнера, которые должны были сделать остановку в грядущие выходные в Венеции, направлены в другие порты. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пассажирском терминале порта Венеции.

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"В эти выходные ожидался заход четырех круизных лайнеров, и при согласии с компаниями и судовладельцами они перенаправлены в порты Триеста и Равенны", - сказали в пресс-службе. Уточнено, что посещение Венеции участниками круиза, предусматривавшееся обычным маршрутом, отменено для сокращения притока туристов: в городе рекордное за последние полвека наводнение.

Вместе с тем, как сообщили ТАСС в администрации порта, все службы гавани работают штатно - принимаются грузовые и торговые суда. "Для нас приливы не представляют проблему. Для нас хуже отлив, когда образуются мели", - объяснили в порту.

Хотя и предпринимаются попытки запретить большим судам проходить в непосредственной близости от знаменитой площади Святого Марка, но решения пока не принято. О запретах только говорят в прессе, но реально маршрут сохраняется. Ежегодно в Венеции швартуется до 600 круизных лайнеров, основной поток приходится на выходные дни в летние месяцы. Сейчас сезон практически завершен, добавили в пресс-службе пассажирского терминала, отметив, что "в отношении запланированных на следующей неделе лайнеров решение будет приниматься исходя из ситуации".

После наводнения, вызванного повышением уровня моря в ночь на 13 ноября до 187 см при критической отметки в 130 см, в Венеции объявлен режим чрезвычайного положения. Из-за повторения приливов - до 160 см - около 70% города остается под водой. Власти перекрыли площадь Святого Марка, закрыт Дворец дожей и подтопленный собор Святого Марка. Отменены спектакли в театре "Ла Фениче".

Значительно ограничено движение водных трамвайчиков - общественного транспорта центральной части Венеции, расположенной на островах лагуны. По данным Ассоциации венецианских гостиниц, около трети туристов, забронировавших места на ближайшие дни, отменили заказы.