Аэропорт Нарьян-Мара возобновил работу после ледяного дождя

ТАСС, 15 ноября. Аэропорт Нарьян-Мара, закрытый после ледяного дождя и обледенения взлетно-посадочной полосы, возобновил работу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук.

В пятницу в аэропорту Нарьян-Мара из-за обледенения взлетно-посадочной полосы и вертолетной площадки была задержана часть рейсов, в том числе в Москву, перелеты внутри Ненецкого автономного округа были отменены.

"На сейчас почти все рейсы улетели, еще один вылетает в Санкт-Петербург, таким образом все будут отправлены", - сказал Остапчук.

По словам собеседника агентства, на субботу прогноз по погодным условиям для работы аэропорта вновь неблагоприятный. По данным Севгидромета, в субботу в НАО ожидается снег местами с дождем, метель и гололед. Температура в Нарьян-Маре от - 4 до + 1 градуса.

На дорогах Нарьян-Мара и соседнего поселка Искателей сильный гололед, в результате чего серьезно затруднено движение, особенно по дороге между населенными пунктами. "Автобусы между Нарьян-Маром и поселком Искателей серьезно выбились из графика, подходили раз в 40-50 минут вместо положенных 15-ти. Часть больших автобусов была выведены с линии, потому что их сильно заносит на дороге", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Нарьян-Мара, уточнив, что с 6 утра ведется антигололедная обработка, которая продолжится и ночью.