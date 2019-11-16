СМИ: осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноября. /ТАСС/. Осужденный в России за шпионаж отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг, освобожденный из заключения в результате обмена между Литвой и РФ лицами, отбывающими наказание за разведывательную деятельность, прибыл в Норвегию вечером в субботу. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на адвоката норвежца Брюньюльфа Риснеса.

"Берга доставили на частном самолете из Литвы, который приземлился в субботу вечером в аэропорту Гардермуэн [в Осло]", - сказал адвокат.

Обмен осужденными, в который был включен норвежец, Литва и Россия провели в пятницу. Литва передала РФ российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к десяти с половиной и десяти годам заключения соответственно. Россия вернула в Литву литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, а также передала Берга.