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СМИ: осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Адвокат норвежца Брюньюльф Риснес сообщил, что Фруде Берга доставили на частном самолете из Литвы

ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноября. /ТАСС/. Осужденный в России за шпионаж отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг, освобожденный из заключения в результате обмена между Литвой и РФ лицами, отбывающими наказание за разведывательную деятельность, прибыл в Норвегию вечером в субботу. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на адвоката норвежца Брюньюльфа Риснеса.

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"Берга доставили на частном самолете из Литвы, который приземлился в субботу вечером в аэропорту Гардермуэн [в Осло]", - сказал адвокат.

Обмен осужденными, в который был включен норвежец, Литва и Россия провели в пятницу. Литва передала РФ российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к десяти с половиной и десяти годам заключения соответственно. Россия вернула в Литву литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, а также передала Берга.

Теги
ЛитваНорвегияРоссия
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