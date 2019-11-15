Что известно об Арстидасе Тамошайтисе, Евгении Матайтисе и Фруде Берге

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 ноября 2019 года Россия и Литва обменялись гражданами, осужденными за шпионаж. В ответ на помилование Николая Филипченко и Сергея Моисеенко Россия передала Литве Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса. Кроме того, представителям Норвегии был передан осужденный за шпионаж Фруде Берг.

Арстидас Тамошайтис

Гражданин Литвы Арстидас Тамошайтис был задержан в Москве 19 мая 2015 года сотрудниками ФСБ при получении им секретных документов от россиянина. После предъявления улик Тамошайтис признался, что является офицером 2-го Департамента оперативных служб (военная разведка) Министерства обороны Литовской Республики. 6 апреля 2016 года Московский городской суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Евгений Матайтис

Евгений Матайтис, имеющий литовское и российское гражданство, проживал как в Литве, так и России. Он был задержан 24 июня 2015 года сотрудниками ФСБ в городе Советск (Калининградская область) по подозрению в государственной измене. В ходе судебного процесса Матайтис полностью признал вину. По данным российского правосудия, в 2009 году в Вильнюсе он был привлечен к негласному сотрудничеству с литовской военной разведкой и дал согласие за ежемесячное денежное вознаграждение добывать информацию о вооруженных силах РФ. Сбор и передачу за рубеж сведений он осуществлял в течение шести лет на территории Калининградской области. 13 апреля 2016 года он был приговорен к 13 годам заключения, штрафу в размере 200 тыс. рублей и лишению воинского звания (был капитаном 3 ранга запаса).

Фруде Берг

Гражданин Норвегии Фруде Берг был задержан при получении документов, содержащих секретные сведения, 5 декабря 2017 года в Москве в ходе спецоперации ФСБ. Позже ему было предъявлено обвинение в шпионаже. Берг больше 20 лет работал инспектором пограничного комиссариата, в чье ведение входят вопросы урегулирования конфликтов и инцидентов на российско-норвежской границе. Неоднократно бывал в России. В 2014 году вышел на пенсию, после чего стал членом двусторонней комиссии, которая инспектирует линию границы.

3 апреля 2019 года в Мосгорсуде начался закрытый процесс по его делу. Было установлено, что Берг собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. Фруде Берг признал, что ездил в Россию по просьбе сотрудников норвежской военной разведки в качестве курьера. По его словам, он не вполне понимал, чем именно занимался и не осознавал возможных последствий своих действий. 16 апреля Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.