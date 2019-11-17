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Вице-президент АРТ поддерживает идею Познера вернуть академии "Орфея"

Игорь Мишин согласился с журналистом, что эта история имеет "некую историческую несправедливость"

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Академии российского телевидения (АРТ) Игорь Мишин поддерживает намерение журналиста Владимир Познера вернуть Академии право присуждения главного приза национальной телепремии ТЭФИ - статуэтки "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Изначально Академия российского телевидения (АРТ) была создана для проведения ТЭФИ - ее главного проекта, - и определяла победителей премии. Познер был первым президентом АРТ с 1994 по 2008 год. С 2014 года функции организатора ТЭФИ перешли Комитету индустриальных телевизионных премий, финалистов конкурса стал определять расширенный состав жюри, сформированный учредителями комитета.

Познер сам передал "Орфея" Комитету индустриальных премий, и Академия осталась без этого приза. В июле Познер заявил, что выходит из состава жюри комитета. Он также призвал руководство фонда "Академия российского телевидения" отказать комитету в использовании бронзовой статуэтки Орфея.

"Конечно, надо вернуть в Академию ["Орфея"] национальный конкурс также, вся эта история с комитетом - шило на мыло поменяли, никакого выхода из кризиса не получилось на самом деле", - сказал Мишин в воскресенье в беседе с ТАСС в Волгограде, где вице-президент Академии российского телевидения принимает участие в финале Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ - Регион" 2019 года.

Мишин согласен с Познером, что эта история имеет "некую историческую несправедливость". "Подписав право использовать бренд и статуэтку для национального конкурса, Академия рассчитывала на то, что ее включат в состав учредителей Комитета индустриальных премий, что не случилось. Поэтому в некотором смысле это обман - умышленный, неумышленный, не берусь комментировать, тем не менее по факту это обман, что Академией было предложено право использования и получить право присутствия, права делегировать от состава Академии в состав голосующих национального конкурса своих представителей", - считает Мишин.

В то же время вице-президент АРТ отметил, что при этом "ТЭФИ - Регион" "продолжал жить и там кризиса, который случился на национальном уровне, даже близко не было".

Из истории присуждения премии

В 2014-2017 годах финалистов конкурса определял тайным онлайн-голосованием расширенный состав жюри, который формировался учредителями Комитета индустриальных телевизионных премий. В 2017 году в расширенный состав жюри входили по десять представителей от каждого учредителя комитета (Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр", "Газпром медиа", "СТС медиа", "Национальная медиа группа" и Национальная ассоциация телерадиовещателей) - всего 70 человек. Они также выбирали победителя в каждой из представленных категорий.

С 2018 года финалистов и лауреатов премии выбирают по новой системе из- за обвинений в "недемократичности" ТЭФИ, выдвинутых, в частности, Познером. Согласно новым правилам, число экспертов от каждого учредителя премии возрастает до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов. По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, новая система должна снять обвинения в необъективности в адрес организатора.

Фонд "Академия российского телевидения" продолжает вручать свои теленаграды, в числе которых "ТЭФИ - Регион", "ТЭФИ - Капитал", "ТЭФИ Kids" и другие. В качестве приза Академия вручает статуэтки другого образца.

Теги
РоссияПознер, Владимир ВладимировичНеизвестный, Эрнст ИосифовичШвыдкой, Михаил Ефимович
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