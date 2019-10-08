Познер намерен вернуть Академии российского телевидения право вручать "Орфей" на ТЭФИ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Журналист Владимир Познер заявил, что предпринимает шаги по возвращению Академии российского телевидения права присуждения главного приза национальной телепремии ТЭФИ - статуэтки "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Изначально Академия российского телевидения (АРТ) была создана для проведения ТЭФИ, которая являлась ее главным проектом, и определяла победителей премии. Познер был первым президентом АРТ (с 1994 по 2008 годы). С 2014 года функции организатора ТЭФИ перешли Комитету индустриальных телевизионных премий, финалистов конкурса стал определять расширенный состав жюри, сформированный учредителями комитета. Главой комитета является Михаил Швыдкой.

"Могу сказать, что делаю все, чтобы все (порядок присуждения премии - прим. ТАСС) вернулось восвояси", - сказал Познер ТАСС, отвечая на вопрос о том, хотел бы он, чтобы "Орфей" присуждала Академия российского телевидения. Журналист также отметил, что "уже работает в этом направлении". По словам телеведущего, он не интересовался итогами премии в 2019 году, поскольку "не признает нынешнюю организацию ТЭФИ".

Во вторник на творческой встрече проекта "ТАСС. Лекторий" в агентстве Познер отметил, что попросил не выдвигать его программу на премию в этом году, потому что его не устраивает процедура определения победителей. "Выбирать [победителей] должны члены Академии - их 350-400, не председатели, не директора, не генеральные директора, а профессионалы должны выбирать профессионалов. Тогда я это понимаю - мои товарищи меня оценили", - подчеркнул он.

В июле Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий. Он также призвал руководство фонда "Академия российского телевидения" отказать комитету в использовании приза ТЭФИ - бронзовой статуэтки "Орфея" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ-2019 назвали 2 октября. Триумфатором стал телеканал "Пятница", который собрал 12 премий из 34 номинаций.

Из истории присуждения премии

В 2014-2017 годы финалистов конкурса определял тайным онлайн-голосованием расширенный состав жюри, который формировался учредителями Комитета индустриальных телевизионных премий. В 2017 году в расширенный состав жюри входили по десять представителей от каждого учредителя комитета (Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр", "Газпром медиа", "СТС медиа", "Национальная медиа группа" и Национальная ассоциация телерадиовещателей) - всего 70 человек. Они также выбирали победителя в каждой из представленных категорий.

С 2018 года финалистов и лауреатов премии выбирают по новой системе из-за обвинений в "недемократичности" ТЭФИ, выдвинутых, в частности, Познером. Согласно новым правилам, число экспертов от каждого учредителя премии возрастает до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов. По словам Швыдкого, новая система должна снять обвинения в адрес организатора в необъективности.

Фонд "Академия российского телевидения" продолжает вручать свои теленаграды, в числе которых "ТЭФИ-Регион", "ТЭФИ-Капитал", "ТЭФИ Kids" и другие. В качестве приза Академия вручает статуэтки другого образца.