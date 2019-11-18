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Снегопад во Владивостоке прекратился

В городе выпал 41 мм осадков

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Коммунальные службы Владивостока приступили к устранению последствий снегопада, обрушившегося на город в ночь на понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

В субботу синоптики распространили штормовое предупреждение для Приморья на понедельник. Количество выпавших осадков во Владивостоке к утру этого дня составило 41 мм, включая дождь со снегом. На дорогах образовался снежный накат и гололед. По прогнозу, температура воздуха к вечеру опустится до минус 8 градусов.

"В настоящее время снег прекратился, на улицы города вышли пескоразбрасыватели и машины для распределения жидкого реагента. Реагентами повторно обрабатывают наиболее сложные спуски-подъемы, центральные и отдаленные улицы. Предыдущий слой реагентов был смыт утренним дождем. Сейчас в городе работают звенья снегоуборочной техники, но из-за дорожных заторов их движение затруднено", - сообщили в мэрии.

По информации властей, на дорогах Владивостока работает 154 единиц техники - трактора-щетки, грейдеры, снегоотвалы, пескоразбрасыватели и другие машины. Дорого чистят также в Уссурийске, где к утру выпало 12,8 мм осадков. На междугородних дорогах Приморья в очистке занято более 100 комбинированно-дорожных машин предприятия "Примавтодор".

Из-за непогоды в Приморье отменили свыше 20 междугородних автобусных рейсов, задержали 15 рейсов на вылет и прилет в аэропорт Владивостока. В городе закрыли для проезда транспорта улицу Шефнера и объездную трассу Де-Фриз - Седанка - Патрокл. Общественный транспорт работает с перебоями, автобусы выбиваются из графика по большинству направлений.

Отключения электричества

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), на 10:00 (03:00 мск) в зоне ответственности "Приморских электрических сетей" зафиксировали 15 отключений электроэнергии в населенных пунктах восьми муниципалитетов. Восстановительные работы ведет оперативный персонал предприятия - 18 аварийно-восстановительных бригад.

"Существенное влияние на сроки выполнения аварийно-восстановительных работ оказывают сложные погодные условия и дорожная обстановка. На всей территории Приморья идет снег, сохраняется сильный ветер с порывами до 25 м/с. В южных районах края сильный дождь перешел в снег, отмечается понижение температуры. Подъездные дороги к линиям электропередачи занесены снегом, на дорогах накат, гололедица. Из-за сохраняющейся сложной погодной обстановки энергетики не исключают вероятность аварийных нарушений электроснабжения потребителей", - сообщает пресс-служба.

К выполнению аварийных работ готовы приступить 101 бригада энергетиков и 133 единицы техники. Аварийное отключение электроэнергии произошло также во Владивостоке на улицах Комунны, Есенина, Военное Шоссе, а также в поселках на острове Русском.

Теги
РоссияПриморский край
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