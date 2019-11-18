6 советов, как провести идеальное Рождество в Италии

В ноябре Италия вступает в пору радостного ожидания. К Рождеству здесь приближаются неторопливо, успевая насладиться каждым днем. Города и борги наряжаются к зиме: открываются рождественские базары, улицы расцвечиваются иллюминацией, на дверях домов появляются традиционные венки, означающие, что здесь ждут Христа и защищаются от злых духов.
Главный цвет Рождества в Италии - красный, а главный цветок - пуансеттия из семейства молочайных. Его красные листья будто специально распускаются яркой Вифлеемской звездой, и встретить эти “звезды” в Италии можно повсюду. Такой цветок будет очень уместен в качестве небольшого презента на Рождество. Основные же подарки итальянцы обычно предусмотрительно готовят загодя, во время распродаж.
Праздничный марафон с приходом Рождества не заканчивается: он преодолевает новогодний рубеж и финиширует 6 января - в день Богоявления, он же праздник Эпифании (в переводе с греческого “Эпифания” - “явление”). Есть у этого дня еще одно название - по имени доброй ведьмы Бефаны (производное от Эпифании). Старуха в обносках летает на метле и оставляет в носках подарки детям, попадая в дома через дымоход.
У итальянцев есть пословица “Natale con tuoi, Capodanno con chi vuoi” (“Рождество - с семьей, Новый год - с кем хочешь”). Этого правила в стране стараются придерживаться. В сочельник мимо закрытых магазинов прогуливаются лишь туристы - местные жители в это время сидят по домам за праздничным ужином, после которого традиционно отправляются на рождественскую мессу.
Не все рестораны работают в эти дни, поэтому бронировать места лучше заранее. Заказывать в сочельник стоит рыбу, а мясо принято есть уже 25 декабря.
На время с Рождества до Богоявления многие магазины и фирмы закрываются. Их хозяева и служащие отправляются отдыхать, причем далеко не уезжают: большинство предпочитает домашние склоны Альп.
Как не стучаться в закрытые двери, а получить только приятные впечатления от рождественского отдыха в Италии? Ниже шесть советов, которые помогут вам идеально провести зимние каникулы.
1. Посетить рождественские ярмарки
Их по всей стране множество. Большинство открывается к концу ноября, и объединяет эти яркие красочные базары атмосфера веселья и предчувствие скорого праздника. У каждой ярмарки особые черты: к примеру, если вы в начале декабря окажетесь в Мерано (область Трентино-Альто-Адидже, провинция Южный Тироль), то сможете увидеть здесь традиционный парад получертей-полукозлов. Ряженые Крампусы появляются на улицах города и пугают всех подряд. По одной из легенд, в древности в голодные времена молодежь спускалась с гор в деревни, обрядившись в шкуры животных, и грабила местных жителей. А потом бандиты как-то обнаружили, что к ним в компанию затесался настоящий дьявол. Они тут же одумались, с помощью святого Николая изгнали зло и с тех пор начали творить добро, а именно стегать розгами непослушных детей. Если хотите испугаться, Мерано стоит посетить 5, 6 или 8 декабря (начало около трех часов дня).
2. Сходить на рождественскую мессу
Итальянцам сам бог велел чувствовать себя избранными: ближе них к понтифику только швейцарские гвардейцы. Чтобы попасть на мессу, которую Папа Римский служит в Соборе Святого Петра в Ватикане, надо записываться заранее. Вот номер факса, по которому можно отправить запрос в Ватикан: +39 06 6988 5863. Электронная почта там не в ходу. Пригласительные вы получите, если напишете до декабря. Билеты нужно будет получить накануне мероприятия в Ватикане - у Бронзовых ворот из рук швейцарских гвардейцев.
Рождество в Италии можно встретить и в камерной обстановке. Для этого надо в полночь зайти в одну из церквей, которые чуть уступают в роскоши основным культовым сооружениям страны, и послушать службу. Сделать это можно, к примеру, в Венеции, где храмов множество. Пока все туристы будут толпиться в Соборе Святого Марка, идите в район Каннареджо, в церковь, где похоронен Тинторетто. Бродский, так любивший Венецию, писал в своем эссе: “Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь; по крайней мере Мадонна-делль-Орто...”. В Рождество так и будет.
3. Посмотреть на рождественские вертепы
Еще один непременный атрибут итальянского Рождества. Вертеп по-итальянски - presepe (от латинского praesaepe, что значит “хлев”, “ясли”, “загон”). Создавать их в Италии начали в 13 веке. Вы будете встречать вертепы везде: в церквях, на улицах, в гостиницах и жилых домах - от миниатюрных, которые художники умудряются уместить внутри обыкновенной лампочки, до огромных, в половину городской площади.
Бывают и живые вертепы. Один такой из года в год привлекает туристов в Матеру (область Базиликата, провинция Матера). Древняя часть этого города (Сасси) с пещерными церквями входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первые поселения здесь появились еще в эпоху палеолита. Люди на протяжении веков жили в выдолбленных в скалах домах. И некоторые из этих “квартир” в Сасси до сих пор остаются жилыми. В середине прошлого века в пещерах Матеры была чудовищная антисанитария. Смертность в городе била рекорды. Власти тогда решили расселить людей в новые дома. Сасси стоял заброшенным три десятка лет. Но в 1980-е годы в старый город постепенно вернулась жизнь. В этом году Матера разделила с Пловдивом звание культурной столицы Европы.
В рождественские дни здесь проходит театрализованное представление. В древних декорациях города профессиональные актеры и любительские театральные коллективы в разных частях Сасси разыгрывают сцены из Нового Завета. Билет стоит 13 евро. В этом году увидеть спектакль под открытым небом можно 7-8, 14-15, 21-22 и 27-29 декабря.
4. Попасть на фестиваль света
Многие города Италии в рождественские праздники преображаются. Свет меняет привычный облик улиц и домов, превращая их в сказочные декорации.
В Салерно (область Кампания, провинция Салерно) с 15 ноября по 19 января проходит фестиваль “Огни художника”. Световые инсталляции украшают весь центр города, и туристы специально приезжают сюда за впечатлениями.
Во Флоренции c 8 декабря по 7 января длится фестиваль F-Light. Знаменитый Понто Веккьо, который не меняется с 14 века, в эти дни не узнать: видеопроекции иллюстрируют историю старого моста.
В каждом месте - свой сценарий шоу, и не всегда в нем используется электрический свет. К примеру, в Канделаре (область Марке, провинция Пезаро-э-Урбино) проходит фестиваль “Свечи Канделары”. Каждые выходные с 23 ноября по 15 декабря в 17:30 и 18:30 на 15 минут гаснет все уличное освещение, горят только свечи. И город, и все в нем присутствующие на это время переносятся в прошлое, когда электричества еще не было.
А в Аньоне (область Молизе, провинция Изерния) каждый год 8 декабря (день Непорочного зачатия Девы Марии) и в сочельник проходит грандиозное факельное шествие: сотни жителей окрестных деревень приезжают в городок принять участие в шоу, которое они называют “огненной рекой”.
Ну и, наконец, самая большая в мире рождественская елка. Ее вы найдете в городке Губбио (регион Умбрия, провинция Перуджа), вернее, на склоне местной горы Инджино. С 1981 года здесь к Рождеству появляется силуэт елки, сложенный из тысячи разноцветных огней. В высоту получается 650 метров. В 1991 году дерево было внесено в Книгу рекордов Гиннеса, а в 2014 году эту елку зажег Франциск Первый. Понтифик сделал это удаленно, нажав на экран планшета.
5. Попробовать рождественские блюда
Где бы в Италии вы ни встречали праздник, обязательный пункт программы - традиционные рождественские блюда. В Сочельник популярностью пользуется угорь - его сначала маринуют, а потом запекают в духовке или обжаривают на сковороде. В Рождество отдают предпочтение запеченному петушку-каплуну: его фаршируют смесью из телятины, свиного фарша, яблока, груши, чеснока, мускатного ореха, яйца и бекона, зашивают - и в духовку. Во время запекания периодически поливают белым вином. В разных регионах Италии - разные кулинарные традиции. В Милане, к примеру, из сладкого на столе обязательно будет панеттоне (мука, яйца, молоко, сахар, изюм и цукаты - очень похоже на пасхальный кулич).
Пандольче родом из Генуи, название переводится как “сладкий хлеб”. В тесто добавляют фрукты в сахаре, орехи и изюм. Пандоро (“золотой хлеб“) - это уже Верона. Тесто делают из муки, яиц, сахара, какао, дрожжей, сливочного масла. Пирог в форме конусообразной восьмиконечной звезды посыпается сахарной пудрой. А панфорте, который также называют сиенским пирогом, придумали в Тоскане. Самый распространенный рецепт - это панфорте черный, с непременным добавлением цукатов, орехов, меда, муки и специй. В переводе панфорте - “сильный хлеб”, хранить его можно долго.
6. Отметить День Бефаны
В этот день, завершающий рождественские праздники, всюду будут добрые ведьмы Бефаны. Страшные, взлохмаченные, с длинным крючковатым носом, они будут встречаться вам на пути, где бы вы ни оказались, - в Риме, Неаполе или Равенне. Кстати, в России Бефану прекрасно знают: в “Путешествии Голубой стрелы” Джанни Родари хозяйка магазина игрушек, умеющая летать на метле, - не кто иная, как Бефана. По одной из версий, Бефана стала летать в ночь на Богоявление и разносить подарки детям после того, как пообщалась с тремя волхвами. Те шли к младенцу Христу, позвали Бефану с собой – она отказалась поначалу, потом передумала, набрала подарков в дорогу, но догнать Каспара, Мельхиора и Валтасара и найти Иисуса уже не смогла. С тех пор и летает.
В Венеции в день Бефаны в 11 утра на Гранд-канале устраивается регата. 50 членов гребного клуба Венеции “Бучинторо” - все они мужчины - наряжаются ведьмами и в таком виде устремляются, стоя на лодках, к мосту Риальто. Финиш обозначен гигантским носком, в который Бефана кладет сладости. Кстати, тем детям, которые вели себя плохо, старуха оставляет уголек. Эти угольки - сахарные леденцы, которые оставляют на языке черный след, - продаются везде. Так что без подарков в рождественской Италии никто не останется.
Материал подготовлен при поддержке Представительства Национального Агентства Италии по туризму - ENIT