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Московский омбудсмен проверит СИЗО № 3 после самоубийства заключенного

Татьяна Потяева добавила, что также подала запрос на проведение проверки в прокуратуру и ФСИН

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена посетить столичное СИЗО № 3 ("Пресня") после произошедшего там суицида заключенного. Об этом она в понедельник сообщила ТАСС.

"Скорее всего, на этой неделе я приеду туда, чтобы побеседовать о том, что случилось. Еще раз надо посмотреть, что произошло, поговорить с заключенными и сотрудниками", - сказала Потяева. Она добавила, что также подала запрос на проведение проверки инцидента в городскую прокуратуру и ФСИН по Москве.

13 ноября в санузле одной из камер СИЗО № 3 Москвы заключенный попытался покончить с собой. Сотрудниками учреждения были приняты меры по оказанию медицинской помощи, однако прибывшая бригада врачей не смогла его спасти.

Как сообщил накануне представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков, совершивший самоубийство заключенный имел склонность к употреблению наркотиков. По его словам, он обвинялся по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств") и содержался в СИЗО с 19 июля этого года.

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Россия
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