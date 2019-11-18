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Акции протеста в Ираке

В АТОР сообщили, что российских организованных туристов в Ираке нет

Как заявила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, самостоятельных российских туристов, по предварительным данным, в стране тоже нет

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российских туристов в Ираке, по предварительным данным, нет, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Нет, нет совсем", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос, есть ли в Ираке российские организованные туристы, которые путешествуют по линии туроператоров. Самостоятельных российских туристов в Ираке, по предварительным, тоже нет, отметила она.

Ростуризм в понедельник рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Ирак до нормализации ситуации в стране. В связи с этим туристы в случае отказа от тура в Ирак имеют право на полное возмещение затрат, если договор расторгнут до начала путешествия, если после - части затрат в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг. Туристам, находящимся в Ираке, рекомендовано "с учетом резкого ограничения возможности оказания консульской помощи" принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность и избегать опасных районов.

О ситуации в Ираке

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства Абдель Махди и проведения досрочных выборов в парламент. Однако глава правительства однозначно заявил, что его отставка или роспуск законодательного органа приведут страну к полной стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на последние события в стране.

Жертвами столкновений в ходе протестов стали уже более 320 человек, в том числе демонстранты и сотрудники сил безопасности. Пострадали около 15 тыс.

Теги
ИракРоссияАкции протеста в Ираке
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