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РАН окажет поддержку ульяновской гимназии в организации обсерватории

В учреждении планируют открыть обсерваторию к началу следующего учебного года

УЛЬЯНОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Обсерватория, которую планируют восстановить в ульяновской гимназии №1, получит методическую поддержку Российской академии наук (РАН). Об этом в понедельник после лекции в образовательном учреждении сообщил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

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"Я думаю, что Российская академия наук, безусловно, окажет здесь научно-методическую помощь. Мы сейчас обсуждали с директором этот вопрос, чем бы мы могли быть полезными. То, что у школы появится своя небольшая обсерватория, послужит тому, чтобы на соответствующем уровне проводить занятия по астрономии, более наглядно и интересно доносить до детей информацию о том, что же такое космос, какие задачи человечество собирается решать в ближайшее время, что будет решать в отдаленной перспективе", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Адрианов добавил, что с открытием обсерватории у школьников появится уникальная возможность доступа к современным техническим средствам и работе в реальной научной лаборатории. По его мнению, подобные решения позволяют реализовать концепцию обучения через науку и исследование. "Ученик может и увидеть науку, и "потрогать" ее руками, и послушать лекции, и на равных пообщаться с преподавателями, с научными сотрудниками. Появляется такой инструментарий, современные микроскопы, телескопы, оборудование для каких-то химических опытов, для физических опытов, причем оборудование современное, то, на котором можно проводить исследования", - уточнил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ульяновской области, обсерватория должна появиться в гимназии к началу следующего учебного года. По словам губернатора Сергея Морозова, перед запуском проекта власти региона и администрация образовательного учреждения проведут консультации с Российской академией наук. "Новая обсерватория должна быть оснащена телескопами разного уровня, а педагоги должны пройти соответствующую подготовку. Она будет служить образовательной базой не только для гимназии №1, но и для других школ", - привели слова Морозова в пресс-службе правительства.

Гимназия №1 имени В.И. Ленина в 2019 году вошла в список базовых школ Российской академии наук. Образовательное учреждение выбрало направление "школа-лаборатория".

Проект "Базовые школы РАН" подготовлен по инициативе президента РАН Александра Сергеева и министра просвещения РФ Ольги Васильевой. В его реализации участвуют 32 пилотных региона. Планируется, что школы такого формата станут центрами дополнительного образования и внешкольной работы, будут сотрудничать с местными университетами и предприятиями, а также обеспечат возможность вовлечения школьников в собственные исследовательские проекты во взаимодействии с академическими центрами.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаУльяновская область
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