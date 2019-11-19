С детскими коллективами в Приамурье после стрельбы в колледже будут работать кураторы

ТАСС, 19 ноября. Кураторы будут работать с детскими коллективами в Амурской области для выявления существующих в них проблем. Такое поручение губернатор Василий Орлов дал после стрельбы, которую 14 ноября устроил студент одного из колледжей в Благовещенске, сообщается во вторник на сайте областного правительства.

В ноябре в Амурской области участились конфликты между учащимися. Один из них произошел 14 ноября в Амурском колледже строительства и ЖКХ, где студент расстрелял одноклассников - два человека, включая самого стрелка, погибли, трое госпитализированы. Кроме того, в ноябре в школе №26 в Благовещенске из-за агрессивного поведения одного из учеников шестого класса родители других детей перестали отпускать их на уроки. А в селе Екатеринославка две девочки пострадали во время драки одноклассников.

"Для своевременного выявления проблем в детских коллективах и анализа их психологического состояния глава Приамурья Василий Орлов поручил внедрить систему тьюторства. Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять риски и работать над профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии", - говорится в сообщении. Отмечается, что кураторы не будут входить в структуру учебных заведений, чтобы видеть ситуацию "со стороны".

Кроме того, после случившегося в колледже полиция совместно с Росгвардией прорабатывает комплекс профилактических мер по проверке владельцев оружия из числа учащихся заведений среднего и высшего образования. Также обсуждается вопрос передачи охраны колледжей и вузов от частных охранных организаций сотрудникам Росгвардии.

На прошлой неделе, обращаясь к депутатам регионального парламента, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал недостатки в воспитательной работе одной из причин стрельбы, которую устроил студент в местном колледже. После случившегося во всех образовательных организациях региона ужесточили пропускной режим и усилили охрану.