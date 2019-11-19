Один из эвакуированных из Ирака детей будет жить у родственников в Пензенской области

ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Один из группы эвакуированных из Ирака детей будет жить у родственников в Пензенской области, сообщила во вторник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

"Мы помогали его родственникам в оформлении документов на опеку, они будут его законными представителями. Естественно, что с ребенком по прибытии в регион будут работать психологи", - сказала Столярова, добавив, что опыт в адаптации детей, эвакуированных из иракских тюрем, в регионе есть.

Ранее в Пензенскую область вернулись два ребенка - брат и сестра. "Девочка ходит в детсад, мальчик - в школу. Сейчас у них все нормально. У нас отработана технология: прежде чем решать вопрос по оформлению опеки, мы смотрим, с кем будет жить ребенок, в каких условиях, насколько эффективной будет его реабилитация и психологическая адаптация", - пояснила собеседница.

По словам Столяровой, есть данные, что на территории, подконтрольной незаконной вооруженным формированиям, находятся еще несколько детей с родителями, ранее проживавшими в Пензенской области.