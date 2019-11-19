Прокуратура Петербурга подала в суд на сайт-двойник "Мюзик-Холла"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга подала в суд иск с требованием запретить информацию на сайте-двойнике театра "Мюзик-Холл", где продаются билеты с двукратной и более наценкой. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокурор Петроградского района предъявил в Петроградский районный суд исковое заявление о признании информации на сайте https://musichallspb.com, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, информация на сайте вводит покупателей в заблуждение, а его владелец не имеет никаких договоров с театром. Как пояснила ТАСС директор "Мюзик-Холла" Юлия Стрижак, адрес настоящего сайта театра идентичен сайту-двойнику, но зарегистрирован в доменной зоне России (www.musichallspb.ru). По ее словам, театр неоднократно добивался привлечения к ответственности владельцев портала, в том числе из-за жалоб зрителей.

"Мы очень страдаем, потому что негатив выливается на нас. И мы просили зрителей, которые купили эти билеты, особенно у нас есть несколько недовольных клиентов, которые пишут нам, что на детские спектакли бешеная наценка, мы их тоже просили обратиться в прокуратуру", - сказала она. На момент публикации сайт-двойник работает, на нем предлагаются билеты на мероприятия театра до конца текущего года и далее.

Ранее в Арбитражном суде Петербурга проходило разбирательство Мариинского театра с сайтом-двойником, также продававшем билеты со значительной наценкой. Театру удалось выиграть иск. Подобное судебное разбирательство выиграл и Михайловский театр. Государственный Эрмитаж в июле этого года также обращал внимание посетителей на то, что в сети появилось большое число сайтов-двойников, созданных спекулянтами.

"Мюзик-Холл" создан в Петербурге в 1928 году в зале Народного дома - просветительского клуба для средней интеллигенции, мелких чиновников, студентов, солдат, рабочих, созданного еще до революции.