Крупнейшие мировые СМИ приняли совместное заявление о борьбе с фейками

ШАНХАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. СМИ должны ответственно подходить к распространению информации и противостоять фейковым новостям. Об этом говорится в совместном заявлении завершившегося во вторник в Шанхае заседания президиума Всемирного медиасаммита. В мероприятии, которое проводилось по инициативе агентства "Синьхуа", участвовали крупнейшие СМИ - информационные агентства ТАСС, Associated Press, Reuters, Би-би-си, France Presse, ANSA, Kyodo, телекомпания Al Jazeera и др.

"С нарастанием объемов информации и расширением каналов ее распространения СМИ должны брать на себя ответственность за поддержание порядка новостного распространения, - говорится в согласованном документе. - Новостные организации повсюду в мире осуждают ложные новости, которые выпускаются и распространяются через интернет".

"Выпуск и распространение фейковых новостей нарушает журналистскую этику и наносит вред интересам широкой публики. Медиа должны нести социальную ответственность, гарантируя, что выпускаемые сообщения основываются на фактах и являются точными, предоставляя общественности полную, объективную и непредвзятую информацию", - подчеркивается в заявлении.

"На СМИ возложена миссия борьбы с дезинформацией, фальшивая информация должна немедленно вычищаться, фейковые новости должны бойкотироваться", - гласит документ.

Информационное агентство России ТАСС выступило в понедельник на заседании президиума с инициативой принятия хартии мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. "Фейковые новости как угроза мировой стабильности", - назвал свое выступление первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. "Ложные сообщения в медийном пространстве создают большую и, я бы сказал, страшную опасность миру", - подчеркнул он.

Предполагается, что такая хартия будет принята на IV Всемирном медиасаммите, который планируется провести в 2020 году в Пекине. Представители СМИ призвали также обеспечить лучшую защиту безопасности репортеров, совершенствовать подготовку журналистских кадров. Обсуждались и другие вопросы, связанные с быстрым развитием медийных технологий.