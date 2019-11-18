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ТАСС предложил принять хартию мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями

Первый заместитель гендиректора агентства Михаил Гусман подчеркнул, что дезинформация стала "неким информационным оружием, которое активно используется разными силами для достижения различных политических и экономических целей"
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман (слева) Андрей Кириллов/ТАСС
Описание
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман (слева)
© Андрей Кириллов/ТАСС

ШАНХАЙ, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Информационное агентство России ТАСС выступило в понедельник с инициативой принятия хартии мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. Об опасности распространения в медийном пространстве ложных новостей говорилось на проходящем в Шанхае заседании президиума Всемирного медиа саммита.

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"Фейковые новости как угроза мировой стабильности", - назвал свое выступление первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. "Ложные сообщения в медийном пространстве создают большую и, я бы сказал, страшную опасность миру", - подчеркнул оратор.

"Ложная информация, точнее, дезинформация, манипулирование информацией стали неким информационным оружием, которое активно используется разными силами для достижения различных политических и экономических целей", - сказал первый заместитель генерального директора ТАСС. "Тема противостояния все увеличивающемуся потоку фейковых новостей - это вопрос вопросов, он обсуждается на разных площадках", - подчеркнул Гусман. Об угрозах, которые несут фейковые новости, говорили также представители агентств Reuters, AFP, Kyodo и другие выступавшие на заседании.

Михаил Гусман предложил на следующем Всемирном медиа саммите, который намечено провести в Китае в 2020 году, выработать специальную хартию мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. Проект хартии может быть разработан ТАСС совместно с другими членами президиума Всемирного медиа саммита.

На заседании обсуждались вызовы и возможности, с которыми сталкиваются СМИ по мере распространения новых медийных технологий. В мероприятии, которое проводится по инициативе агентства "Синьхуа", участвуют крупнейшие СМИ - информационные агентства ТАСС, Associated Press, Reuters, Би-би-си, AFP, ANSA, Kyodo и другие.

Генеральный директор Синьхуа Цай Минчжао напомнил, что со времени проведения предыдущего Всемирного медиа саммита в Дохе (Катар) прошло три года, и пора определиться с местом проведения следующего форума, учитывая серьезные перемены, которые претерпела всемирная медиаиндустрия. В информационном пространстве, сказал Цай Минчжао, "появляется все больше и больше участников, не относящихся к сфере медиаиндустрии", стираются границы между различными медиа, число пользователей социальных сетей только в Китае достигло 849 млн.

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