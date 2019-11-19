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Ветеринары Карелии обнаружили повышенное содержание соли в печени погибших птиц

По одной из версий специалистов ветеринарной лаборатории, причиной гибели птиц могли стать дорожные реагенты

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 ноября. /ТАСС/. Исследование тушек мертвых птиц из карельского города Сегежи, где местные жители пожаловались на ухудшение экологической ситуации, показало превышение нормального уровня содержания поваренной соли в их печени, сообщили во вторник в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики. Это может указывать на связь дорожных реагентов и гибель птиц, считают эксперты республиканской ветеринарной лаборатории.

На минувшей неделе жители моногорода Сегежа, где градообразующим предприятием является целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), сообщили в соцсетях о появлении тумана с резким запахом, желтого снега и гибели птиц. После этого в городе началась масштабная проверка надзорных ведомств, а также доследственная проверка следственного управления СК РФ по региону в связи с ухудшением экологической ситуации в городе.

"Семь птиц исследовано. Инфекционных заболеваний не обнаружено. Патологоанатомическое обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в печени птиц. Ждем результатов бактериологического и химикотоксикологического исследования. Они будут готовы к 21 ноября", - передает слова замминистра сельского и рыбного хозяйства Карелия Егора Руппиева пресс-служба.

Эксперты отметили, что делать выводы о зависимости работы Сегежского ЦБК и гибели птиц преждевременно: не исключается версия гибели птиц от дорожных реагентов, в которых присутствует высокое содержание соли, рассказали ТАСС в региональном Минсельхозе. Кроме того, рассматривается вариант, при котором птицы погибли от яда, которым могли травить крыс.

"По результатам встречи принято решение запросить дополнительную информацию о плановых мероприятиях по дератизации в Сегеже и уточнению видов, количества и местах гибели птиц", - говорится в сообщении.

Первые результаты исследований республиканского управления Роспотребнадзора показали, что превышения загрязняющих веществ в атмосфере воздуха и воде, в том числе горячей, в Сегеже нет. Сейчас надзорное ведомство установило в городе дополнительный круглосуточный мониторинг ситуации.

Теги
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