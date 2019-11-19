Ветеринары Крыма намерены через суд приостановить работу сафари-парка "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Ветеринары в Крыму через суд намерены добиться приостановки деятельности сафари-парка "Тайган" за неисполнение требований по вакцинации от бешенства львов. Суд рассмотрит административное дело 3 декабря, сообщил журналистам во вторник председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

14 ноября 2019 года владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков сообщил ТАСС, что намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора.

"Мы за то, что [львы] не вакцинированы, не оштрафовали, хотя могли. Мы вынесли требование, оно не исполнено, мы обратились в суд. Давайте решением суда понудим это сделать - приостановление деятельности [сафари-парка] до 90 суток", - сказал Иванов.

Глава ветеринарного ведомства подчеркнул, что будет добиваться, чтобы все животные в сафари-парке были привиты, и отметил, что "в дальнейшем "Тайган" и "Сказку" ждет жизнь в законодательном поле ветеринарном, которое сегодня есть для всех".

"Я уверен, что [медведи] не будут застрелены. Потому что здесь много моментов, в том числе и ответственность за эти действия. Это ни что иное, как умышленное, обманное подталкивание граждан к обсуждению темы "Тайгана", Зубкова и так далее", - добавил Иванов.

О зоопарках

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма, на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи укусов животными посетителей. К примеру, летом 2018 года, лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что она была в состоянии опьянения, что крайне раздражительно действует на хищников.

В ялтинском зоопарке "Сказка" содержится более 1,5 тыс. животных. Это и львы, и тигры, в том числе белые, шимпанзе, жираф, медведи, редкие дальневосточные леопарды.