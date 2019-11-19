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Расследование по делу Джеффри Эпштейна

ФБР расследует обстоятельства смерти финансиста Джеффри Эпштейна

При этом в Бюро пока не готовы обсуждать детали процесса

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает вопрос о том, стала ли смерть в тюрьме американского финансиста Джеффри Эпштейна, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, результатом преступной деятельности. Как сообщила во вторник телекомпания Fox News, об этом рассказала на слушаниях в сенатском юридическом комитете директор Бюро тюрем США Кэтлин Хок Сойер.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) задал ей вопрос о том, расследует ли ФБР смерть Эпштейна в тюрьме как "крупный провал в тюремной системе или как результат преступной деятельности". "ФБР участвует в расследовании, и она изучает вопрос о преступной деятельности", - ответила директор Бюро, подчеркнув при этом, что не может обсуждать детали расследования.

Ранее во вторник двое сотрудников центра предварительного заключения Metropolitain Correctional Center, которые были обязаны каждые полчаса проверять Эпштейна в его камере, были арестованы, и им будут предъявлены обвинения в невыполнении служебных обязанностей.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В число его друзей и знакомых входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил 10 августа самоубийство в тюремной камере.

Теги
СШАРасследование по делу Джеффри Эпштейна
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