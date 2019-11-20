В Сахалинской области восстановили электроснабжение после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Бригады ремонтников в среду вечером ликвидировали аварию на линиях электропередачи, лишившую электричества жителей восьми населенных пунктов на Сахалине. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС по Сахалинской области.

В понедельник циклон с западной части страны и циклон с Японского моря принесли на Сахалин метель и штормовой ветер. Из-за непогоды в среду утром было нарушено электроснабжение в восьми населенных пунктах Сахалина. В устранении последствий аварии принимали участие семь ремонтных бригад ПАО "Сахалинэнерго".

"В Сахалинской области завершены работы по ликвидации последствий циклона", - говорится в распространенном сообщении.

По прогнозу синоптиков, со среды циклоны должны охватить всю Сахалинскую область, в 17 из 18 районах региона объявлено штормовое предупреждение. Сейчас в районах области слабая метель и ветер, плохая видимость на дорогах, температура воздуха минус 1 градус. Паромная переправа, железная дорога и все важные социальные объекты функционируют в штатном режиме.