МВД Башкирии выплатит 500 тыс. рублей за информацию о пропавших мужчине и двух его детях

УФА, 20 ноября. /ТАСС/. МВД по Башкирии гарантирует вознаграждение 500 тыс. рублей за информацию о местонахождении пропавших 26 октября Артема Мазова и двух его сыновей пяти и восьми лет. Поиски семьи продолжаются, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Полицейские продолжают поиск двух пропавших мальчиков и их отца. МВД по Республике Башкортостан гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за предоставление информации, которая поможет найти семью Мазовых", - говорится в сообщении.

В конце октября в Уфу для организации полномасштабного поиска пропавших были направлены криминалисты центрального аппарата СК РФ. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту безвестного исчезновения разыскиваемых. Предварительно установлено, что мужчина и сыновья ушли из дома 26 октября около 15:00 мск, об их исчезновении сообщила супруга.