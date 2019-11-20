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Ситуация вокруг компании "Рольф"

Кремль не имеет отношения к ведению дела главы "Рольфа"

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Подготовка документов на экстрадицию главы "Рольфа" Сергея Петрова не имеет отношения к Кремлю, поскольку это работа правоохранительных органов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Никакой позиции в данном случае нет, это работа правоохранительных органов и она не имеет никакого отношения к президенту", - сказал представитель Кремля.

Ранее прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении домашнего ареста директору департамента развития бизнеса компании "Рольф" Анатолию Кайро, сообщил, что Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию основателя и главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России. Ранее также сообщалось, что обвиняемый в выводе за рубеж 4 млрд рублей по подложным договорам Петров имеет гражданство Австрии и скрывается на территории этой страны. Компания "Рольф" - один из крупнейших импортеров и розничных продавцов легковых автомобилей в РФ.

Во время пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Осаке 29 июня журналисты задали президенту РФ Владимиру Путину вопрос о деле Петрова. Тогда глава государства признался, что еще не успел ознакомиться с информацией по этому делу, но пообещал, что обязательно запросит материалы. 3 июля Песков говорил, что Путин был проинформирован о проведении расследования в отношении Петрова, и подчеркивал, что Кремль ни коим образом не имеет ни права, ни полномочий вмешиваться в ведение дела.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСитуация вокруг компании "Рольф"
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