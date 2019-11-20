СПбГУ обратился в правоохранительные органы из-за угроз студенту бывшего доцента Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) обратился в правоохранительные органы из-за жалобы студента вуза, который якобы получает угрозы из-за инцидента на лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщается на сайте университета.

"В адрес заместителя ректора по безопасности [Елены] Шарыгиной поступило обращение учащегося с информацией об угрозах, направленных в его адрес в связи с инцидентом во время открытой лекции доцента Олега Соколова в марте 2018 года. Заявитель был одним из тех, кто выводил с мероприятия студента Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС). Е.П. Шарыгина направила соответствующее обращение в правоохранительные органы", - говорится в отчете о ректорском совещании. От кого поступают угрозы и в какой форме - не уточняется.

На сайте СПбГУ в 2018 году разместили решение комиссии по этике, которую собрали в связи с конфликтом, произошедшим на открытой лекции Соколова. В документе отмечалось, что молодые люди, не являющиеся сотрудниками и студентами университета, оскорбительно высказались в адрес лектора, на что он в грубой форме предложил им покинуть лекторий. По данным вуза, с жалобами на угрозы обратился один из тех студентов, которые "встали со своих мест и силой вытолкали зачинщиков скандала из аудитории".

Впоследствии комиссия пришла к выводу, что это была заранее подготовленная акция, направленная на дискредитацию преподавателя, но признала, что Соколов нарушил нормы этики.