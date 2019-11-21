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Российский аналог "Википедии" полноценно заработает к лету 2022 года

Как сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец, пока у сайта нет точного названия
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Создаваемый на базе Большой российской энциклопедии (БРЭ) онлайн-проект полноценно заработает к лету 2022 года. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил ответственный редактор научного издательства БРЭ Сергей Кравец.

"Проект стартовал в июле, его реализация рассчитана на 33 месяца. Сроки сдачи - весна - лето 2022 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока у сайта нет точного названия, однако есть желание, чтобы в нем присутствовало наименование "Большая российская энциклопедия".

При выборе вариантов названия авторы опирались на данные социологических опросов, проведенных в Москве, Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Их интересовало, с чем у разных людей ассоциируется БРЭ. "В студенческой среде о ней знают 35%, она ассоциируется с надежностью, но некой устарелостью. В преподавательской среде знают почти 100% и ассоциируют с фундаментальностью и надежностью. Если мы делаем новый продукт, мы должны сохранить преемственность, авторитетность, фундаментальность, надежность и при этом почистить замшелость - войти в новые сферы", - полагает ответственный редактор.

"Поэтому и в названии, наверное, стоит сохранить", - добавил он.

Презентация

Первая презентация проекта состоится в Уфе 21 ноября. "Она пройдет в кругу наших региональных коллег-энциклопедистов, потому что мы предполагаем очень активное участие региональных экспертов вплоть до создания своих региональных энциклопедий на этом портале", - пояснил Кравец. По его словам, сейчас над проектом работают около 270 сотрудников, также в составлении отдельных статей будут принимать участие пользователи, которые подтвердят свою компетенцию.

Кравец добавил, что параллельно с запуском портала создается редакция электронной версии Большой российской энциклопедии, выходившей с 2004 по 2017 годы, которую необходимо актуализировать.

Теги
Россия
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У портала Большой российской энциклопедии нет задачи заменить "Википедию"
Как отметил ответственный редактор издательства Сергей Кравец, это прежде всего образовательный проект
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