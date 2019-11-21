Российский аналог "Википедии" будет отражать в том числе повседневную жизнь

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Отечественный аналог "Википедии", который будет запущен на базе Большой российской энциклопедии в 2022 году, будет помимо универсальных энциклопедических статей содержать определения понятий, связанных с повседневной жизнью. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) Сергей Кравец.

"Мы вводим понятия, связанные с повседневной жизнью, их очень много. Сейчас одно из главных направлений в исторической науке - это история повседневности. Часть повседневности у нас уходит в нормальные слоты (многоуровневые комплексы статей - прим. ТАСС), а часть [понятий] из повседневности мы не готовы еще взять в слоты, но которые имеют важную историю, для них мы создаем сюжеты или вводим микропонятия", - отметил он.

В качестве примера Кравец привел слово "бабетта" - популярную в советское время женскую прическу. "Она имеет очень важную историю, потому что она связана с появлением впервые на советских экранах французского кино. Это был целый прорыв, и одним из результатов этого прорыва стало появление такой модной прически. Вот это некое микропорнятие, которое описывает эту историю", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, на сайте будут материалы из таких областей, как физика, химия, биология, математика, история, театр, цирк, кино, медиа и другие. При этом пользователи смогут, открыв один слот, переходить по разным направлениям в другие.

Также на портале разместят много баз данных, причем читатели, например, смогут сравнивать все имеющиеся в энциклопедии объекты по определенному параметру. "Сейчас у нас очень много кропотливой аккуратной тяжелой работы, когда каждый новый термин нужно локализовать в пространстве, во времени, в структуре словника, рубрикаторе. И речь идет не о десятках и сотнях, а о тысячах терминов, сейчас уже более 9 тыс. новых понятий", - добавил ответственный редактор.

Он заверил, что авторы статей стараются быть максимально точными и объективными. "Мы все время ищем путь, при котором мы могли бы обеспечить максимальную точность. Для нас важно правильно, точно, достоверно описать событие, если мы не уверены в информации о событии, то мы всегда это обговариваем - по источникам таким-то происходило так-то", - добавил Кравец.

О проекте

Проект портала Большой российской энциклопедии впервые представят 21 ноября на конференции в Уфе, его запуск намечен на конец весны 2022 года. На заседании Совета по русскому языку 5 ноября президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что электронная версия БРЭ, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.