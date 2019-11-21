Пользователи российского аналога "Википедии" смогут предлагать свои статьи

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пользователи отечественного аналога "Википедии", который будет запущен на базе Большой российской энциклопедии в 2022 году, смогут создавать на портале свои мини-энциклопедии и предлагать к публикации собственные статьи. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) Сергей Кравец.

По его словам, в число основных задач нового портала войдут не только сбор информации из достоверных источников и ее публикация, но и создание профессиональных дискуссионных площадок.

"Собственно энциклопедические статьи являются крайне важной, но одной из составляющих информационного комплекса. В него будут входить информационные материалы, которые мы называем слотами. Будет краткая словарная статья, также будет базовая энциклопедическая статья, статьи из региональных, отраслевых энциклопедий или из других источников, верифицированных нашей научной редакцией, которые более детально излагают эту тему. Также будет комплекс, который мы называем исследовательским, где будут публиковаться полемические материалы, дискуссии, новые статьи", - сказал Кравец.

Таким образом, по его словам, портал попытается удовлетворить разные запросы: чтобы подготовиться к ЕГЭ, можно будет воспользоваться справкой, для курсовой достаточно базовой энциклопедической статьи, а для написания диплома или подготовки к кандидатской нужно будет воспользоваться отраслевыми статьями.

Также в базовых статьях будут использоваться иллюстрации, интерактивные кадры, видео- и аудиофайлы.

Кроме того, на портале Большой российской энциклопедии разрабатываются специализированные сервисы. "Например, такой сервис, как геохронотоп, который позволяет определить статус, основные характеристики, границы любого географического объекта страны, субъекта федерации, древнего или современного города на любом временном отрезке его существования", - уточнил ответственный редактор.

Еще один сервис будет рассказывать о предпосылках и последствиях того или иного события. "Наши историки собирают вместе с правоведами статьи о предпосылках, причинах того или иного события, а также последствиях, которые имело это событие на разные стороны жизни. Это практически исследовательская работа, которую проводят сейчас наши авторы и редакторы, чтобы пользователю было проще", - добавил собеседник агентства.

Три статуса пользователей

Кравец рассказал, что на портале будет три статуса пользователей: читатель, наблюдатель и эксперт. "Статус читателя будет у незарегистрированного пользователя, он не сможет создать свою энциклопедию, у него не будет личного кабинета, он просто будет иметь возможность читать информацию. Второй статус - наблюдатель, который зарегистрировался с помощью электронного адреса и получил доступ к личному кабинету, где он сможет создавать свои энциклопедии из того, что есть, делать конспекты, закладки. Третий статус - эксперт, который получит выход на корпоративные базы данных и сможет пользоваться нашими библиотеками. Он также может стать нашим коллегой и участвовать в рецензировании, постепенно он может из эксперта стать автором, научным консультантом по теме или научным куратором", - пояснил ответственный секретарь.

Он уточнил, что для участия в форумах, которые будут созданы на базе слотов по тем или иным темам, необходимо будет подтвердить свои знания в той или иной области, предоставив подтверждения своей компетентности. Это могут быть статьи в научных журналах, энциклопедиях и т. д. При этом, по его словам, у обычных читателей, которые не являются экспертами, также будет возможность присылать в редакцию свои комментарии и предложения.

"Мы сейчас будем договариваться о единой форме регистрации, потому что это очень важный инструмент для исследователя, чтобы у него была возможность перейти от цитаты в статье сразу по ссылке к первоисточнику, от библиографии - к электронной книге", - добавил Кравец.

Оперативное внесение изменений

По его словам, все статьи на портале будут авторскими или разрабатываться редакциями, и за каждый материал автор и портал будут нести ответственность. "Я не могу сказать, что даже через наши частоколы может не пройти ошибка, ее могут не заметить, но это будет именно ЧП, это ошибка, которую нужно будет исправлять. Мы хотим создать некую познавательную сферу, в которой человек будет чувствовать себя достаточно уверенно", - добавил собеседник агентства.

На вопрос, насколько оперативно в те или иные статьи будут вноситься актуальные изменения, Кравец отметил, что для этого создается специальная служба мониторинга, которая будет отслеживать плановые и неплановые изменения: будет как нулевая актуализация - постоянный мониторинг, так и плановая актуализация - каждые три месяца и более, также будет актуализация "по случаю" - например, вручение государственных наград, информация о смерти и т. д.

Проект портала Большой российской энциклопедии впервые представят 21 ноября на конференции в Уфе, его запуск намечен на конец весны 2022 года. На заседании Совета по русскому языку 5 ноября президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что электронная версия БРЭ, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.