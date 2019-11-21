Аэропорт Южно-Сахалинска возобновил работу по всем направлениям после циклонов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) в четверг возобновил полеты по всем направлениям, по которым на протяжении нескольких дней были отменены рейсы из-за непогоды. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

"Все самолеты по всем направлениям начали летать с сегодняшнего дня в связи с улучшением погодных условий. Это касается и прилета, и вылета", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что серьезных жалоб со стороны пассажиров не поступало.

В понедельник циклон с западной части страны и циклон с Японского моря принесли на Сахалин метель и штормовой ветер. По метеоусловиям с 18 и 19 ноября из Южно-Сахалинска не могли вылететь пассажиры, следующие до северной и центральной частей Сахалина, Курильских островов, Хабаровского края и Москвы. В связи с этим транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров на обеспечение питанием и гостиницей.

Сейчас в регионе теплая и спокойная погода. В районах области идет снег, ветер слабый. В Южно-Сахалинске солнечная погода, осадков и ветра нет. Температура воздуха в южной части региона - минус один градус, в северной - минус девять.