Мэр Владивостока сообщил об увольнении начальника МУП, ответственного за уборку снега

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что руководитель муниципального предприятия (МУП) "Содержание городских территорий" Игорь Стрельников, ответственный за уборку снега в городе, покидает свою должность.

"Свой пост покидает руководитель муниципального предприятия "Содержание городских территорий", ответственного за уборку снега, наведение чистоты и порядка во Владивостоке - Игорь Стрельников. Об этом в ходе рейда по районам города сообщил глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк. Напомним, что во Владивостоке четвертый день ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на город в первый рабочий день текущей недели", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии, опубликованном в четверг.

Снежный циклон в понедельник принес в Приморье почти 2-месячную норму осадков. Во Владивостоке выпало 43 мм дождя и снега при месячной норме в 31 мм. Несмотря на работу более чем ста единиц техники, в городе было нарушено автобусное сообщение на городских маршрутах.

Уборка снега во Владивостоке продолжается в четверг. Снег убирают с помощью спецтехники и вручную. К уборке привлечены дополнительные силы коммерческих организаций.