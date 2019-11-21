Аудиогид по "Золотому кольцу Боспорского царства" запустят в 2020 году

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Аудиогид для путешествий по межрегиональному туристическому маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" запустят в 2020 году, сообщил в четверг ТАСС автор и руководитель проекта Христофор Константиниди.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы в следующем году запустить аудиогид по "Золотому кольцу Боспорского царства", - сказал он на площадке Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов в Сочи.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" запустили в 2019 году. Он объединяет объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма и тематические шоу. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.

Автор проекта отметил, что проект уже стал узнаваем в профессиональной среде и среди обычных туристов. По его словам, большой интерес он вызывает у людей, которые приезжают на санаторно-курортное лечение на юг России, пляжный отдых, на горные курорты.

Константиниди добавил, что запущенный недавно подпроект "Винные дороги Боспорского царства" также пользуется популярностью и набирает обороты. "Изначально было 17 площадок включено, сейчас уже 25 виноделен, винзаводов и гастрономических площадок четырех регионов юга России... Сегодня уровень российского вина высок, безусловно, на мой взгляд наиболее качественное вино производится на юге России", - добавил он.

Маршрут " Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.