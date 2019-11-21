Союз журналистов будет контролировать каждый случай наделения физлиц статусом иноагента

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) будет внимательно следить за исполнением закона о работе в РФ зарубежных СМИ - иностранных агентов и, в том числе, наделения таким статусом физических лиц. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг заявил секретарь Союза Тимур Шафир.

"Максимальное внимание будет уделяться тому, чтобы нормы принятого закона не толковались, не варьировались вольным способом. Для этого в законе указывается участие и МИД РФ, и министерства юстиции, - сказал Шафир. - По каждому отдельно взятому случаю и по законопроекту в целом также предполагается участие и контроль со стороны общественных и медийных организаций, безусловно, в том числе Союза журналистов".

ИШафир напомнил, что закон - зеркальный ответ на действия США в отношении российских СМ, включая RT и Sputnik. "Мы надеемся, что наши зарубежные партнеры рано или поздно поймут, что эскалация мер, запрещающих ограничивающих действия журналистов, никогда, нигде и ни к чему хорошему не приводила и не будет приводить", - добавил он.

Госдума в четверг приняла закон, который конкретизирует правила работы в РФ зарубежных СМИ - иностранных агентов и в том числе позволяет наделять таким статусом физических лиц: в поддержку инициативы выступили 311 депутатов из 315 принимавших участие в голосовании, против не голосовал никто, четверо воздержались. Инициатива была предложена в конце 2017 года в качестве зеркального ответа на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

По действующему закону, СМИ, объявленное иноагентом, обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО - иностранных агентов, им грозит аналогичная ответственность за нарушение законодательства. Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Одновременно вводится возможность признавать просто иноагентами (а не СМИ-иноагентами) физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют и (или) участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России", гласит законопроект.