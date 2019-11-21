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Российские океанографы заявили, что необходимости включать косатку в Красную книгу нет

По словам ученых, популяция этих млекопитающих в России не просто достаточно большая, но и требует регуляции
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Популяция косаток в России достаточно большая, и этот вид млекопитающих не нуждается во включении в Красную книгу. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

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В июне сообщалось, что Минприроды проводит подготовительную работу по включению в Красную книгу дальневосточной плотоядной косатки. Однако, по данным издания "Коммерсантъ", в новую редакцию Красной книги РФ большинство "спорных" видов животных и птиц, защиты над которыми ученые добиваются много лет, могут не попасть, в том числе речь шла о косатке.

"Мы неоднократно говорили, что мы с этой позицией [относительно необходимости включения косатки в Красную книгу] не согласны. Красная книга - это исчезающие виды, и каждый такой вид подразумевает определенную программу действий со стороны государства и общественности. Что касается таких морских млекопитающих, как косатки, он не только не является вымирающим, но и преобладает в большом количестве", - сказал директор НИИ.

Кроме того, по словам Колончина, популяция косаток в настоящее время требует регуляции. "Мы готовы сегодня сказать, что у нас нет проблемы с популяций ни косаток, ни белух. Напротив, большое скопление косаток - это большая проблема для промысла", - отметил он.

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