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Тверской суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Согласно приведенным в определении суда положениям Конституции, требования не могут быть предъявлены к президенту России в рамках административного судопроизводства
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы вынес определение об отказе рассматривать административный иск сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Тверской районный суд Москвы вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления НО "Фонд борьбы с коррупцией", Георгия Албурова, Вячеслава Гимади и других истцов о признании незаконным действий (бездействия) президента Российской Федерации. Определение может быть обжаловано в Московском городском суде", - сказали в суде.

Согласно приведенным в определении суда положениям Конституции Российской Федерации, требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства.

"Административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации", - заключили в суде.

Ранее в суде сообщили, что ФБК подал иск к Путину. С точки зрения истца незаконные действия президента выразились "в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в ч. 2 ст. 80 Конституции". ФБК требовал обязать главу российского государства "в пределах предоставленных ему полномочий принять меры по защите конституционных прав административных истцов".

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии позиции Кремля по этому иску.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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