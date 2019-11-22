Аэропорт Краснодара опроверг информацию о повреждении шасси на взлетно-посадочной полосе

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Факты повреждений авиашин при посадке в международном аэропорту Краснодара отсутствуют, сообщили в пресс-службе аэропорта, комментируя сообщение РБК о повреждении шин шасси при посадке.

Ранее сайт РБК, ссылаясь на копию письма генерального директора авиакомпании "Победа" министру транспорта РФ, рассказал, что "Победа" обнаружила устойчивую динамику "недопустимых повреждений" шасси самолетов при посадке в аэропортах Внуково и Пулково. Кроме того, по данным РБК, повреждения самолеты получали в 2019 году при посадке в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

"В Международный аэропорт Краснодар периодически поступают запросы от служб аэропортов прибытия об обнаружении повреждении авиашин воздушных судов после осмотра. После каждого обращения специальной комиссией, в состав которой входит командир воздушного судна или представитель авиакомпании, проводится осмотр взлетно-посадочной полосы, составляется и подписывается акт. Факты получения повреждений авиашин воздушных судов в аэропорту Краснодар отсутствуют", - сообщила пресс-служба аэропорта.