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СМИ: Грета Тунберг станет ведущей рождественской серии программ Би-би-си

По данным агентства Press Association, шведская экоактивистка выведет в эфир репортажи из Антарктики и Замбии, а также пообщается с главой Банка Англии Марком Карни

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг станет временной ведущей на британской радиостанции Би-би-си. Об этом сообщило в субботу агентство Press Association. По его информации, программа, во время которой 16-летняя Тунберг будет беседовать с гостями на тему экологии, выйдет в эфир в период рождественских и новогодних праздников.

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Всего Би-би-си пригласила вести традиционные праздничные радио-шоу пять известных личностей. Помимо Тунберг, место ведущего за микрофоном займут председатель Верховного суда Бренда Хейл, биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур, художник Перри Грейсон и рэпер George The Poet (настоящее имя - Джордж Мпанга).

Как ожидается, во время передачи, которая должна выйти в эфир в период с 26 по 31 декабря, Тунберг пообщается с ведущими экоактивистами, выведет в эфир репортажи из Антарктики и Замбии, а также пообщается с главой Банка Англии Марком Карни.

В прошлые годы ведущими специальных новогодних и рождественских программ на Би-би-си выступали такие известные личности, как британский принц Гарри, британский ученый Стивен Хокинг, американская актриса Анджелина Джоли.

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Великобритания
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