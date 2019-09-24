Новая Жанна д’Арк или продукт пиара? Грета Тунберг — девочка, которая обвиняет президентов

Грете 16 лет, ее мама — певица, папа — актер. В 11 лет она перенесла депрессию, перестала говорить и есть, похудела на 10 кг за два месяца. У нее диагностировали синдром Аспергера, селективный мутизм и обсессивно-компульсивное расстройство. Первые два пункта предполагают сложности в общении, последний — возможность навязчивых мыслей.

Как говорит Грета, в восемь лет она узнала о глобальном потеплении, и ей "казалось невозможным", что "никто не поднимает этот вопрос". В 2018 году она прогуляла уроки и вместо школы пришла к зданию шведского парламента. Так она стала поступать каждую пятницу и в итоге создала движение Fridays For Future ("Пятницы ради будущего"), оно же — "Школьная забастовка за климат". Постепенно к ее акциям стали подключаться другие молодые люди. Девушка постит фото и тексты с хештегами #FridaysForFuture и #ClimateStrike и призывает всех следовать ее примеру.

Грета — веган и не летает самолетами, считая, что они наносят экологии слишком большой ущерб.