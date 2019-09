Новая Жанна д’Арк или продукт пиара? Грета Тунберг — девочка, которая обвиняет президентов

Этот вопрос люди задают чаще всего. Скорее всего, потому, что люди редко верят, что подросток может всерьез и по своему желанию заниматься политической деятельностью (согласны ли с этим политологи и психологи — читайте в материале ТАСС). Но точного ответа, стоит ли кто-то за юной экоактивисткой или она действует искренне, конечно, нет.

Есть мнение, что на Грете наживаются ее родители (в прошлом году издали книгу "Сцены от сердца" о жизни их семьи) и пиарщики, что ее речи пишут взрослые и что она — просто прибыльный проект. Сама же Грета уверяет, что за ней стоит только она сама. Сборник ее речей, выпущенный в 2019 году, называется No One Is Too Small to Make a Difference — "Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить".