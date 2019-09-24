Трамп назвал "очень счастливой девочкой" заявившую в ООН об украденном детстве активистку

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал эмоциональное выступление активистки из Швеции Греты Тунберг в ООН, в котором та обвинила мировых лидеров в украденном детстве, словами "очень счастливой девочки", которая предвкушает светлое будущее. Такое сообщение американский президент разместил в понедельник на своей странице в сети Twitter.

"Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!" - написал он, прикрепив ссылку на видеозапись выступления Тунберг, в котором активистка говорит о том, что "люди страдают, умирают, гибнут экосистемы, а многие виды [находятся] на грани исчезновения".

По словам Тунберг, на фоне всего этого единственное, о чем думают мировые лидеры - "это деньги и сказки про экономический рост". Она заявила, что "новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей" и никогда не простят, если они подведут их.

Мнения пользователей Twitter по поводу сообщения Трампа разделились. Многие в комментариях назвали его слова отвратительными и возмутились тем, что президент США издевается над 16-летней активисткой. Другие же сочли публикацию американского лидера в соцсети смешной шуткой.

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, в конце августа прибыла в Нью-Йорк на борту яхты Malizia II. Здесь она приняла участие в нескольких демонстрациях за борьбу с изменением климата.

В феврале 2019 года девушка организовала шествие по Парижу, к которому присоединилось около 1 тыс. человек. В руках она несла плакат с надписью на шведском, которую можно перевести как "Забастовка школы ради климата". С этим же плакатом она раньше ходила к стенам шведского парламента, а позже стала устраивать акции и в других странах: ей удалось собрать 7,5 тыс. человек в Брюсселе. В декабре прошлого года она выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице (Польша).