Шестнадцатилетняя шведская активистка Грета Тунберг прибыла в Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, прибыла в среду в Нью-Йорк на борту яхты Malizia II. В 16:03 (23:03 мск) яхта, которую сопровождала целая флотилия более мелких яхт из Нью-Йорка, а также полицейские катера, пришвартовалась на юге Манхэттена, в гавани Норт Коув (North Cove).

"Борьба за сохранение окружающей среды - это борьба, не знающая границ, она идет на всех континентах, - заявила Грета Тунберг, обращаясь к нескольким сотням встречавших ее людей. - Я благодарна всем тем, кто ежедневно выступает в защиту окружающей среды за то, чтобы снизить масштабы потребления ископаемых видов топлива, загрязняющих атмосферу. Климатический кризис - самый суровый из тех, с какими сталкивалось человечество, и если мы не будем действовать совместно для решения этой проблемы, нас постигнет неудача. Действовать никогда не поздно, и лучше это сделать сейчас".

По словам Греты Тунберг, она намерена присоединиться к активистам, проводящим пикеты у штаб-квартиры ООН.

23 сентября она намерена принять здесь участие в саммите по мерам в области изменения климата, который пройдет по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В начале декабря она поучаствует в другом мероприятии, посвященном климатическим изменениям, которое состоится в чилийской столице Сантьяго. Изначально возможность осуществления этого плана была под вопросом, поскольку Грета принципиально не пользуется воздушным транспортом из-за его вредного воздействия на окружающую среду. Однако впоследствии ей было предложено бесплатно переплыть через Атлантический океан на спортивной яхте Malizia II.

Грета Тунберг в марте была номинирована шведскими и норвежскими парламентариями на Нобелевскую премию мира. В феврале 2019 года девушка организовала шествие по Парижу, к которому присоединилось около 1 тыс. человек. В руках она несла плакат с надписью на шведском, которую можно перевести как "забастовка школы ради климата".

С этим же плакатом она раньше ходила к стенам шведского парламента, а позже стала устраивать акции и в других странах. В декабре прошлого года она выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице.

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