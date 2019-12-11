Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.
"Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение", - сказал в эфире программы Today на телеканале NBC главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.
Автором фотографии активистки, которая будет размещена на обложке журнала, стала родившаяся в России Евгения Арбугаева.
В шорт-лист претендентов на звание "Человек года" вошли, помимо Тунберг, президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, и собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге. Обладателя звания традиционно объявляют в эфире телепрограммы Today на NBC.
Об активистке
Тунберг известна во всем мире как экоактивистка и неформальный лидер движения "Школьная забастовка за климат", объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград. Однако последние события стали поводом для повсеместного обсуждения личности шведской девочки-подростка.
23 сентября Грета с трибуны ООН обрушилась с обвинениями в адрес мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, - "это деньги и сказки про экономический рост". На речь активистки отреагировали президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и многие другие. Сама активистка лишь иронизировала над заявлениями политиков, меняя статус в соцсети Twitter в ответ на данные ими оценки ее деятельности.