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Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

Как заявил главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь, экоактивистка "громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой"
Описание
© TIME via REUTERS

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

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Биография Греты Тунберг

"Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение", - сказал в эфире программы Today на телеканале NBC главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

Автором фотографии активистки, которая будет размещена на обложке журнала, стала родившаяся в России Евгения Арбугаева.

В шорт-лист претендентов на звание "Человек года" вошли, помимо Тунберг, президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, и собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге. Обладателя звания традиционно объявляют в эфире телепрограммы Today на NBC.

Об активистке

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Тунберг известна во всем мире как экоактивистка и неформальный лидер движения "Школьная забастовка за климат", объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград. Однако последние события стали поводом для повсеместного обсуждения личности шведской девочки-подростка.

23 сентября Грета с трибуны ООН обрушилась с обвинениями в адрес мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, - "это деньги и сказки про экономический рост". На речь активистки отреагировали президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и многие другие. Сама активистка лишь иронизировала над заявлениями политиков, меняя статус в соцсети Twitter в ответ на данные ими оценки ее деятельности.

 

Теги
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