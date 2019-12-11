Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

"Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение", - сказал в эфире программы Today на телеканале NBC главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

Автором фотографии активистки, которая будет размещена на обложке журнала, стала родившаяся в России Евгения Арбугаева.

В шорт-лист претендентов на звание "Человек года" вошли, помимо Тунберг, президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, и собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге. Обладателя звания традиционно объявляют в эфире телепрограммы Today на NBC.

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