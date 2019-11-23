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XIX съезд "Единой России"

Медведев призвал устранить дисбаланс условий жизни в городе и на селе

Премьер-министр напомнил об инициированной "Единой Россией" программе "Земский учитель", в которой с 2020 года смогут принять участие более 4 тыс. учителей, которые переедут на работу в села и малые города

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил важность работы по устранению дисбаланса в условиях жизни в городе и на селе.

"Условия жизни [на селе] пока сильно отличаются от городских, - отметил он на пленарном заседании съезда партии. - Мы этот дисбаланс стараемся выравнивать". Медведев напомнил об инициированной партией программе "Земский учитель", в которой со следующего года смогут принять участие более 4 тыс. учителей, которые переедут на работу в села и малые города. Регионы предоставят им единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке - вдвое больше.

"В удаленных районах сложно найти квалифицированного врача, - отметил глава кабмина. - В рамках проекта "Здоровое будущее" "Единая Россия" предложила строить ФАПы. В результате за прошлый и этот год открылось и планируется открыть в ближайшее время более 700 ФАПов в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек". "Подобного количества открытых фельдшерских пунктов никогда не было, - сказал председатель партии. - Развитая сеть медицинских организаций - важное условие достижения такой масштабной цели, как увеличение продолжительности жизни в нашей стране".

По его словам, предложения и рекомендации экспертов партии были учтены при подготовке новой государственной программы комплексного развития села, которая заработает с 2020 года. "В одном селе нужно провести водопровод. В другом - открыть детский сад или дом культуры, - сказал Медведев. - И деньги будут выделяться под конкретные проекты".

Премьер добавил, что партия продолжает заботиться о тех, кому нужно особое внимание государства, - пенсионерах и инвалидах. По его словам, в рамках проекта "Старшее поколение" около полумиллиона человек стали участниками программы "Социальный туризм". Такие программы действовали в 80 регионах. "Также "Единая Россия" добилась законодательного закрепления общего правила о бесплатной парковке для людей с ограничениями по здоровью", - добавил председатель партии.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияXIX съезд "Единой России"
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