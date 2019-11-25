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Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ

Звонок по номеру 8 800 555 49 43 будет бесплатным

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в рамках акции #стопвичспид Фонда социально-культурных инициатив открывается в понедельник, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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"Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании. Консультирование граждан будет осуществляться с 25 ноября по 1 декабря специалистами-эпидемиологами Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в офисах Центров молекулярной диагностики (ЦМД), расположенных в Москве и Московской области, а также в других регионах РФ, с 1 по 3 декабря каждый человек сможет бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус. В них для всех желающих на безвозмездной основе будет организовано консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию по промокоду #стопвичспид. Всего в тестировании будут задействованы около 200 ЦМД.

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