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В Минздраве Приамурья рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в колледже

Врачи отмечают, что состояние пациентов улучшается

ТАСС, 25 ноября. Врачи отметили положительную динамику в состоянии двоих пострадавших во время стрельбы в одном из колледжей Благовещенска, которые еще остаются в больницах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава Амурской области.

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"Двое пациентов находятся на стационарном лечении: 17-летний - в Амурской областной детской клинической больнице, 20-летний - в Благовещенской городской клинической больнице. Оба получают необходимое лечение. Динамика положительная. Пока без осложнений", - сказали в пресс-службе.

В Амурской областной детской клинической больнице находились двое пострадавших. Одного из них на прошлой неделе перевели из реанимации в отделение, второго - выписали в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Тогда же из реанимации в травматологическое отделение перевели третьего пострадавшего, которого лечат в городской клинической больнице.

Теги
РоссияАмурская область
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