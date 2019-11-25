В Минздраве Приамурья рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в колледже

ТАСС, 25 ноября. Врачи отметили положительную динамику в состоянии двоих пострадавших во время стрельбы в одном из колледжей Благовещенска, которые еще остаются в больницах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава Амурской области.

"Двое пациентов находятся на стационарном лечении: 17-летний - в Амурской областной детской клинической больнице, 20-летний - в Благовещенской городской клинической больнице. Оба получают необходимое лечение. Динамика положительная. Пока без осложнений", - сказали в пресс-службе.

В Амурской областной детской клинической больнице находились двое пострадавших. Одного из них на прошлой неделе перевели из реанимации в отделение, второго - выписали в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Тогда же из реанимации в травматологическое отделение перевели третьего пострадавшего, которого лечат в городской клинической больнице.