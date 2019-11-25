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Глава Минобрнауки: Вербицкая в любой ситуации не боялась отстаивать свое мнение

Михаил Котюков отметил, что ее вклад в развитие лингвистики, филологии, сохранение русского языка неоценим

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уход из жизни президента Санкт-Петербургского государственного университета, бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой является огромной потерей для всей России, она всегда была верна твердым жизненным принципам и в любой ситуации не боялась отстаивать свое мнение. Об этом в понедельник журналистам сообщил глава Минобрнауки Михаил Котюков.

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"Уход из жизни такого яркого, одаренного, творческого человека, какой была Людмила Алексеевна, - это огромная потеря не только для научной общественности, но и для всей России. Она возглавила вуз в непростое для страны время и в любой ситуации не боялась отстаивать свое мнение, позицию университета, при этом всегда оставалась верна твердым жизненным принципам", - сказал министр.

Котюков отметил, что ее вклад в развитие лингвистики, филологии, сохранение русского языка неоценим.

"Людмила Алексеевна тонко чувствовала слово и любила родной язык так, что этой любви хватало на сотни, тысячи ее учеников. Мудростью и грамотным подходом к делу характеризовались и годы ее руководства Российской академией образования. Мы, все коллеги Людмилы Вербицкой, уважали и любили ее за скромность, порядочность и неизменно высокий профессионализм", - добавил Котюков.

Людмила Алексеевна Вербицкая родилась 17 июня 1936 года в Ленинграде. В 1958 году закончила Ленинградский государственный университет по специальности "русский язык и литература", и в дальнейшем вся ее профессиональная деятельность была связана с университетом. В 1994, 1999 и 2004 годах избиралась ректором СПбГУ, в 2008 году избрана президентом СПбГУ. С 1995 года - действительный член Российской академии образования (РАО), с 2013 по 2018 годы - президент РАО.

Вербицкая являлась автором более 350 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Она также возглавляла МАПРЯЛ. Ее заслуги отмечены многочисленными наградами, в том числе орденом Почета, орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, II степени, III степени и IV степени, высшей наградой Франции - орденом Почетного легиона и многими другими. Вербицкой присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".

Теги
РоссияКотюков, Михаил МихайловичВербицкая, Людмила Алексеевна
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