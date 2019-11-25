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Директор школы в Приморье наказал подчиненных за опасную уборку снега учеником

По словам приморского детского омбудсмена, на провинившихся наложены дисциплинарные взыскания

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Администрация средней школы №31 Уссурийска наказала сотрудников, по недосмотру которых снег с козырька над крыльцом здания убирал ученик. Об этом сообщила ТАСС в понедельник уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Ирина Медведева.

Накануне в социальных сетях появилось видео от очевидца, на котором запечатлен мальчик, лопатой сгребающий снег с козырька в школе. Во время уборки ребенка придерживает взрослый. После появления ролика проверки начали полиция и прокуратура края.

"Меры к ответственным лицам были приняты еще до публикации материалов в прессе. В администрации школы заметили происходящее и тут же прекратили такую уборку. Виновникам вынесено дисциплинарное наказание. Со всеми сотрудниками прошел дополнительный инструктаж по технике безопасности", - сказал Медведева.

Теги
РоссияПриморский край
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