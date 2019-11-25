Родные выжившего при стрельбе в Забайкалье солдата не получали звонков от Шамсутдинова

ТЮМЕНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Родственники Евгения Графова, выжившего в стрельбе в воинской части в Забайкалье, опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что Рамиль Шамсутдинов якобы звонил им и извинялся за произошедшее. Об этом в понедельник ТАСС сообщила сестра пострадавшего Евгения Графова - Елена.

"Женя до сих пор находится в тяжелом состоянии в госпитале Бурденко. И это не правда, что нам с мамой звонил [Рамиль] Шамсутдинов или кто-либо еще и извинялся в содеянном и произошедшем в воинской части", - сказала она.

Опроверг информацию СМИ о звонках сына семье пострадавшего солдата и отец обвиняемого срочника.

"Первый раз слышу, что Рамиль из СИЗО звонил с извинениями семьям погибших или потерпевших. Я не уверен, что у него вообще есть такая возможность - даже я с ним пообщаться смог, когда лично приехал в Читу. Единственное, что знаю, он лично мне это сказал, что очень сожалеет, что под пули случайно попали двое молодых сослуживцев, но о ком именно шла речь, я у него не уточнял", - сказал Салим Шамсутдинов.

Одновременно с этим мужчина сообщил ТАСС, что сына до сих пор не направили на психологическую экспертизу. "Сам жду, когда это произойдет. Адвокаты после заключения с ними договора в Москве со мной на связь не выходили. Но знаю, что процедура эта займет не меньше месяца, если не больше", - сказал отец срочника.